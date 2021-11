Ai verdeoro basta un gol di Paquetá per qualificarsi aritmeticamente al Mondiale 2022: sarà la ventiduesima partecipazione consecutiva. Prosegue il momento positivo del Cile, alla terza vittoria consecutiva, mentre il Perù torna in corsa per la qualificazione

È il Brasile la prima formazione sudamericana qualificata al Mondiale 2022 . I verdeoro hanno staccato il pass per il Qatar grazie alla vittoria per 1-0 contro la Colombia. Decisivo il gol dell'ex Milan Lucas Paquetá , al 72° minuto, con un destro che ha battuto il portiere del Napoli Ospina. Per il Brasile, cinque volte campione del mondo e sempre presente ai Mondiali, sarà la ventiduesima partecipazione alla rassegna intercontinentale.

Gli altri risultati: ok Cile ed Ecuador, risale il Perù

Negli altri match disputati, sorride il Perù ha battuto 3-0 la Bolivia: a segno Lapadula, al primo gol nelle qualificazioni mondiali. La blanquirroja, anche grazie alla sconfitta della Colombia contro il Brasile, torna così in corsa per la qualificazione. Prosegue, invece, il momento positivo del Cile, alla terza vittoria consecutiva: basta un autogol di Antony Silva per battere il Paraguay. Torna al successo, infine, l'Ecuador, terzo in classifica alle spalle di Brasile e Argentina. Gli uomini di Gustavo Alfaro hanno battuto di misura il Venezuela, fanalino di coda del girone, con la rete di Hincapie.