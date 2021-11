Bosnia, Dzeko annuncia il forfait con la Finlandia

L'attaccante dell'Inter ha annunciato sul suo profilo Instagram il forfait contro la Finlandia: "Con lo staff medico abbiamo fatto di tutto per recuperare ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. So che i miei compagni lasceranno in campo tutte le forze per portare a casa i 3 punti"

La Bosnia dovrà fare a meno di Edin Dzeko nella gara con la Finlandia. L'attaccante dell'Inter, infatti, che era uscito acciaccato dal derby di Milano, ha annunciato sul suo profilo Instagram che, nonostante abbia fatto di tutto per recuperare, non sarà a disposizione per il match in programma sabato alle 15 . La nazionale gialloblù, che attualmente occupa la quarta posizione nel gruppo D, alle spalle di Francia, Ucraina e Finlandia, spera di recuperare Dzeko almeno per l'ultima gara contro l'Ucraina del prossimo martedì.

Il messaggio di Dzeko su Instagram

Il calciatore bosniaco sabato mattina ha annunciato il forfait: "Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell'equipe medica, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi per essere pronti per la partita contro la Finlandia. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo tutte le forze che hanno per raggiungere un risultato favorevole. Invito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo per la vittoria. Possiamo farlo insieme! Ti amo BiH".