Irlanda del Nord-Italia, quando e dove si gioca

L'Italia si qualifica se...

Gli azzurri, a novanta minuti dalla fine del girone di qualificazione, sono in vantaggio rispetto alla Svizzera: i punti sono gli stessi (15), ma l'Italia ha una migliore differenza reti (+11 a +9). In caso di arrivo a pari punti, infatti, è questo il primo criterio per stabilire quale squadra concluderà il girone al primo posto. Il secondo, invece, è il numero di gol segnati. Gli azzurri, quindi, oltre a dover quantomeno pareggiare il risultato della Svizzera, dovranno anche difendere questo +2 di differenza reti di vantaggio o, in caso di ulteriore pareggio, arrivare alla conclusione con più gol fatti. Per esempio: se l'Italia vince 1-0 e la Svizzera 4-0, passano direttamente i nostri avversari. Se invece gli azzurri vincono 2-1 e la Svizzera 3-0, sarà Mancini a fare festa per il maggior numero di gol segnati a parità di differenza reti. In caso di parità totale anche nei gol fatti (esempio vittoria Italia per 0-1 e della Svizzera per 3-0) passano gli svizzeri in virtù del gol in trasferta segnato negli scontri diretti (0-0 a Basilea e 1-1 all'Olimpico).