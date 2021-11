L'Italia si appresta ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia recente. Gli azzurri sul campo dell'Irlanda del Nord si giocano la qualificazione ai prossimi Mondiali. Vincere a Belfast e mantenere il vantaggio attuale di due gol nella differenza reti rispetto alla Svizzera, questi gli obiettivi che la squadra di Mancini deve raggiungere per non dover passare attraverso gli spareggi. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa anche Leonardo Bonucci: "Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia. Dobbiamo tirare fuori le qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà. Credo che domani la squadra farà una grande gara, perché la vogliamo tutti. Io dovrò solo essere me stesso come sempre, vogliamo portare a casa un risultato importante. Quello che siamo stati lo siamo stati perché dentro di noi, nel gruppo, avevamo qualcosa di diverso. Non so se dopo la vittoria dell'Europeo questo spirito si è andato un po' a perdere inconsciamente ma domani sera dobbiamo un po' ritrovarlo e quella pagina di storia rimane lì, scritta indelebile, ma ora dobbiamo ritrovare equilibrio e spensieratezza, la voglia di sacrificarci l'uno con l'altro, e domani dovrà venire fuori all'ennesima potenza".