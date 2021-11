Bonucci: "Serve la spensieratezza degli Europei"

Il capitano azzurro dopo il pareggio di Belfast, che costringe l'Italia a giocare i playoff: "Saremmo dovuti arrivare in Irlanda del Nord in maniera diversa. Adesso dobbiamo guardare avanti". Berardi e Belotti: "A marzo dobbiamo prenderci la qualificazione ai Mondiali" LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA AI PLAYOFF Condividi

Spensieratezza. È la parola d'ordine di Leonardo Bonucci dopo il pareggio tra Irlanda del Nord e Italia che ha condannato gli azzurri agli spareggi verso Qatar 2022. Secondo il capitano della Nazionale, gli azzurri devono ritrovare la spensieratezza che si è vista agli Europei: "Il primo pensiero è a marzo - esordisce Bonucci - Non bisogna guardare indietro, ma avanti. Ci sarà una partita impegnativa, poi speriamo una seconda dopo tre giorni. Dobbiamo ricaricare le pile a livello fisico e mentale, mettere da parte il recente passato e ritrovare lo spirito e la spensieratezza degli Europei. Giocavamo a calcio per il piacere di farlo, senza la pressione di dover dimostrare qualcosa. Essendo diventati campioni d'Europa, forse inconsciamente si è inceppato qualcosa. Le partite vanno affrontate con maggiore leggerezza per buttarla dentro".

"Dopo l'Europeo ci siamo complicati la vita" leggi anche Mancini: "Fiducioso, andremo al Mondiale a marzo" "Saremmo dovuti arrivare qui in maniera diversa" aggiunge Bonucci che sottolinea quanto abbiano pesato i pareggi contro Svizzera e Bulgaria dopo la vittoria degli Europei. "Nelle partite dopo gli Europei ci siamo complicati la vita e siamo arrivati in Irlanda del Nord con un solo risultato - ammette - Avevamo tutte le possibilità di andare diretti ai Mondiali, complimenti alla Svizzera che ci ha creduto. Se ritroveremo la spensieratezza e la voglia di divertici andremo al Mondiale e faremo un grande torneo".

Berardi: "Cercheremo di qualificarci in tutti i modi" leggi anche Dal sorteggio alle date, come funzionano i playoff Guarda con ottimismo verso gli spareggi di marzo, invece, Domenico Berardi: "Sapevamo che venire a giocare in Irlanda del Nord era difficile - spiega l'attaccante del Sassuolo al termine del match - Abbiamo dato tutto, spiace non aver chiuso prima il girone. Ora ci rimbocchiamo le maniche aspettiamo il playoff di marzo per dare il massimo e andare ai Mondiali. Lo spirito c'è sempre stato. È un momento difficile. Il calcio è così: a volte ti gira un po' di fortuna a volte un po' meno. Ora dobbiamo pensare al playoff e cercare a tutti i modi di qualificarci. Anche noi ci teniamo tantissimo, daremo il massimo. Son sicuro che ce la faremo".