Mancini: "Fiducioso, andremo al Mondiale a marzo"

Torna l'incubo degli spareggi sulla strada dell' Italia verso i Mondiali dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord che ha condannato gli azzurri al secondo posto nel gruppo C di qualificazione a Qatar 2022. Un risultato negativo, ma il commissario tecnico Roberto Mancini non fa drammi: "Serve massima tranquillità fino a marzo, recuperiamo le forze e ci qualificheremo ai Mondiali da lì - spiega alla fine del match - Sono fiducioso, magari lo vinceremo anche ".

"Facciamo fatica a far gol"

Mancini ha analizzato il pareggio di Belfast che ha evidenziato ancora una volta la sterilità offensiva dell'Italia nelle ultime uscite: "Facciamo fatica a far gol nonostante riusciamo ad avere il gioco in mano - ammette il CT - Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per poi giocare tranquilli. Loro stavano tutti dietro, noi abbiamo difficoltà in questi contesti".