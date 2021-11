Il commissario tecnico non può più fare a meno dell'esterno del Milan, schierato per 90 minuti anche nell'ultimo match contro il Kazakistan: "Si sposa molto bene con il nostro sistema di gioco e si trova a proprio agio in questa squadra. Ha giocato soltanto quattro partite con noi, ma le sue prestazioni sono molto interessanti"

Due assist e un'altra prestazione convincente per Theo Hernandez , nella facile vittoria della Francia per 8-0 sul Kazakistan che gli ha permesso di ottenere la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 . Competizione alla quale con tutta probabilità parteciperà anche l'esterno del Milan, almeno a giudicare dalle parole di elogio che ha speso per lui il commissario tecnico Didier Deschamps : "Theo sarebbe potuto venire prima a giocare con noi per le qualità che ha perché si sposa molto bene con il nostro sistema di gioco e sa essere efficace in entrambe le fasi. Lo vedo come gioca rilassato, è a suo agio qui nella Francia. Questa è appena la quarta partita che gioca con noi e devo dire che ha fornito una prestazione solida, molto interessante".

I numeri di Theo Hernandez in nazionale

Theo Hernandez è stato convocato per la prima volta in nazionale da Deschamps nello scorso mese di settembre, rimanendo in panchina nelle prime due gare di qualificazioni ai Mondiali contro Bosnia e Ucraina. L'occasione per il terzino sinistro del Milan è arrivata in occasione della terza partita di quel periodo, giocata per 90 minuti contro la Finlandia. Da allora, Theo è diventato un punto fermo della formazione di Deschamps, giocando interamente anche le due gare contro Belgio e Spagna (mettendo a segno 1 gol e 1 assist) che nello scorso mese di ottobre hanno permesso alla Francia di conquistare la Nations League. Stesso discorso per l'ultimo match contro il Kazakistan, che lo ha visto ancora una volta in campo per 90 minuti.