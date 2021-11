Gli azzurri non riescono a battere l'Irlanda del Nord e ora dovranno affrontare i playoff per conquistare un posto al Mondiale del 2022 in Qatar. Stefano De Grandis analizza la prestazione della squadra di Mancini. Da Barella e Tonali che non riescono a esprimersi ai livelli delle prestazioni in campionato, fino all'attacco che non ha saputo incidere

