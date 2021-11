Il calcio richiede riforme strutturali significative a livello mondiale e il presidente della Fifa Gianni Infantino prosegue nel suo lavoro con l'aiuto di Arsene Wenger che dopo i suoi trascorsi sulla panchina dell'Arsenal è stato scelto, dallo stesso Infantino, come capo dello sviluppo globale della Fifa.

Mondiale ogni due anni: i vantaggi economici

Proprio Wenger, nella FIFA Professional Football Conference, si è fatto portavoce delle più recenti conclusioni a cui il massimo organismo del calcio mondiale è arrivato. L'idea di far disputare un campionato del mondo ogni due anni è quella che la Fifa sta portando avanti con decisione anche se fino a questo momento fra i maggiori oppositori di questa proposta c'è proprio la Uefa. Per convincere i club della bontà del progetto si guarda al lato economico dell'operazione e lo stesso Wenger ha sottolineato come "avere due Mondiali in 4 anni significa avere il doppio dello schema di benefit per i club" aggiungendo in modo netto che su questo "non si può tornare indietro".