"Uefa contraria? Forse non hanno visto i numeri…"

Sempre sulla possibilità di organizzare il mondiale ogni due anni, il presidente Fifa Infantino ha poi aggiunto: "È fattibile non soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche a livello economico. Quest'analisi è quella che presentiamo per la prima volta. Il ritorno economico è molto forte: ciò significa che più soldi potrebbero essere reinvestiti nello sviluppo del calcio in tutto il mondo. Penso che sarebbe utile per avvicinare quelli che hanno tutto e quelli che hanno meno. Alla fine del processo, tutti - sia i ricchi che i poveri - avrebbero più occasioni di giocare e più risorse per i propri campionati e i propri tifosi". Ipotesi del mondiale biennale che però non trova d’accordo Uefa e Conmebol: "Come ho detto oggi alle federazioni – ha proseguito Infantino – ci prenderemo il tempo che servirà per arrivare a delle conclusioni. È importante analizzare, studiare. Abbiamo appena concluso uno studio di fattibilità amplissimo: la gente magari cambierà idea. Comunque voglio chiarire che il prestigio di una competizione come il mondiale non dipende dalla sua frequenza. Altrimenti tanto vale giocarlo ogni 40 anni. Un mondiale è prestigioso per la qualità che offre e l'impatto che ha a livello internazionale". "E quanto all'Uefa forse non hanno visto i numeri: oggi abbiamo presentato quelli economici, abbiamo adattato il calendario tenendo in considerazione i punti di vista delle federazioni europee che vorrebbero giocare tutte le qualificazioni in un mese".