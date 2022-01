Quattordicesimo risultato utile consecutivo per l'Argentina nelle qualificazioni mondiali. L'albiceleste, già qualificata a Qatar 2022, ha battuto 2-1 il Cile nella sfida disputata a Calama, a 2.260 metri sul livello del mare. Decisivo Lautaro Martinez con un facile tap-in sulla respinta di Claudio Bravo. Per l'attaccante dell'Inter è il sesto gol nelle qualificazioni, al pari di Messi. È terminata in parità, invece, la sfida tra Ecuador e Brasile: 1-1 il risultato finale con i gol di Casemiro e Felix Torres. Un match segnato da due espulsioni nei primi venti minuti (Dominguez per gli ecuadoregni ed Emerson Royal per i brasiliani) e dal Var, intervenuto in tre circostanze annullando due rigori all'Ecuador (uno al 57° minuto e uno al 95°) e cancellando in altrettante circostanze l'espulsione di Alisson: prima al 26° minuto, con un rosso tramutato in giallo, poi al 95° minuto in occasione del penalty non concesso. La selezione di Gustavo Alfaro è comunque vicina alla qualificazione ai Mondiali che manca dal 2014. Dopo quattro sconfitte consecutive, infine, torna a vincere l'Uruguay che ha piegato 1-0 il Paraguay con il gol di Luis Suarez.