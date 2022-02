Successo dell'Argentina grazie a una rete del "Toro", mentre nel poker Uruguay arriva anche il gol con la nazionale dell'ex juventino Bentancur. Quattro gol anche del Brasile. Tutti i risultati delle Qualificazioni Mondiali SANCHEZ, DOPPIETTA CON IL CILE Condividi

Giornata importante per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022, il terzultimo turno ha dato parecchie risposte con una classifica che ora preannuncia 180 minuti ad alta tensione. Brasile e Argentina hanno ormai da tempo il pass per i Mondiali ma, nonostante ciò, non fermano la loro corsa. L'albiceleste batte di misura la Colombia grazie a un gol decisivo di Lautaro Martinez, a segno con una bella girata di sinistro. Senza Lionel Messi, l'attaccante nerazzurro ha trascinato l'Argentina guidandola da centravanti nel tridente con Di Maria e Ocampos. Dominante il Brasile, che travolge il Paraguay per 4-0: Raphinha apre il risultato al 28', Coutinho raddoppio al 62' mentre Antony e Rodrygo completano il poker nel finale. Grazie a questo successo, i verdeoro conservano il primo posto con quattro punti di vantaggio proprio sull'Argentina.

Pari Perù-Ecuador, poker Uruguay con Bentancur L'Ecuador, invece, si conferma terza forza del girone sudamericano, pareggiando per 1-1 lo scontro diretto in Perù. Gli ospiti sfiorano il colpaccio, passando in vantaggio al 2' con Estrada, ma i padroni di casa pareggiano al 69' con Flores. Di vitale importanza il successo dell'Uruguay, che batte il Venezuela per 4-1. Rodrigo Bentancur apre il risultato dopo appena un minuti, De Arrascaete e Cavani calano il tris già nel primo tempo. Nella ripresa un rigore di Suarez completa il poker, con il Venezuela che reagisce solo al 65' con Josef Martinez. In questo momento l'Uruguay sarebbe qualificata come quarta a quota 22, con l'Ecuador terzo a 25. Il Perù, invece, andrebbe agli spareggi con il suo quinto posto con 21 punti.

Sanchez trascina il Cile Resta ancora in vita il Cile, che a fatica ha vinto in Bolivia per 2-3. Decisivo Alexis Sanchez, autore di una doppietta. L'attaccante dell'Inter sblocca il risultato al 14', con la Bolivia che pareggia al 37' con Enoumba. Nunez e lo stesso Sanchez regalano il successo al Cile, inutile il gol di Moreno nel finale. La Nazionale cilena è sesta in classifica a due giornate dalla fine, al momento fuori dal Mondiale ma a soli 2 punti dal quinto posto che vale gli spareggi e a -3 dalla qualificazione diretta.

