Dopo la Polonia e la Svezia, anche la Repubblica Ceca rifiuta di giocare l'eventuale partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo spiega una nota diffusa su Twitter dal comitato esecutivo della Federcalcio ceca: "I membri dello staff e i giocatori della nazionale hanno convenuto che non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazione attuale - si legge - nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile". Una dura presa di posizione, legata alla possibilità di incrociare la Russia nella finale dei playoff: la semifinale sarà tra Russia e Polonia, con Svezia e Repubblica Ceca dall’altro lato. In caso di vittoria, la Russia poi giocherà in casa l’eventuale finale.