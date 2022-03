Speranza: "Pubblico al 100% per Italia-Macedonia"

Abrignani (Cts): "In due mesi 8 mila morti in più, il vaccino li avrebbe salvati"

In due mesi, gennaio e febbraio scorsi, in Italia ci sono state 8 mila morti per Covid che si sarebbero potute evitare con la vaccinazione. Intanto i casi tornano ad aumentare. Per l'immunologo membro del Cts Sergio Abrignani, in un'intervista a 'La Repubblica', in questa situazione l'obbligo non va tolto e al chiuso si deve usare ancora la mascherina. Professore, ormai le persone che si vaccinano sono pochissime. Che cosa ne pensa? "Dico che dal primo gennaio al 28 febbraio di quest'anno sono morte 17 mila persone per il Covid. Di queste, circa il 55% non aveva fatto il vaccino. Vuol dire più di 9 mila cittadini. Se teniamo conto che il vaccino protegge al 90% dalla malattia grave, ricaviamo che in circa 8 mila potevano salvarsi se si fossero vaccinati - sottolinea Abrignani - Si stima che in Ucraina fino ad ora ci sono stati 2 mila morti civili, cioè, in proiezione, 6 mila in due mesi. Ecco, da noi nello stesso lasso di tempo il virus ha ucciso di più".