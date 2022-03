L'Italia si gioca l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022. Nella prima sfida dei playoff gli Azzurri dovranno superare la Macedonia del Nord: il match è in programma allo stadio Barbera di Palermo giovedì 24 marzo alle 20:45. In caso di vittoria, la Nazionale sfiderebbe in finale la vincente dello scontro tra Portogallo e Turchia: il match decisivo è in programma martedì 29 marzo alle 20:45 e i ragazzi di Mancini lo giocherebbero in trasferta

Playoff mondiali, quando gioca l'Italia

I CONVOCATI

Nella prima partita, l'Italia affronterà la Macedonia del Nord. La gara è in programma giovedì 24 marzo, alle ore 20:45, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. La Nazionale potrà contare su tutto il calore del pubblico: è stata infatti autorizzata la capienza del 100% degli spettatori, che dunque spingeranno la Nazionale di Mancini a conquistare la sfida finale. In caso di vittoria contro la Macedonia, gli Azzurri giocheranno la partita decisiva per volare in Qatar contro la vincente dello scontro tra Portogallo e Turchia, le altre due Nazionali inserite nel raggruppamento. La finalissima è in programma martedì 29 marzo alle ore 20:45. Qualora battesse la Macedonia del Nord, l'Italia giocherebbe in ogni caso in trasferta contro una tra Portogallo e Turchia. La vincente di questa sfida accederà ai Mondiali.