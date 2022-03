Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ritorno alla capienza piena negli stadi (dal 1° aprile con green pass base), la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha firmato la deroga per iniziare dalla partita tra gli Azzurri e la Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo, valida per gli spareggi per qualificarsi ai Mondiali 2022

In vista dell’appuntamento cruciale per la Nazionale di Mancini (gli spareggi per qualificarsi al Mondiale di Qatar 2022), per gli Azzurri arriva una buona notizia. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti firmato la deroga per la sfida di Italia-Macedonia del Nord: la partita (in programma il 24 marzo) si giocherà con uno stadio pieno al 100%. Un modo per caricare i campioni d’Europa con l’affetto dello stadio Barbera di Palermo e ‘spingerli’ alla vittoria, prima dell’ultimo atto: la finale contro Portogallo o Turchia. L'ufficialità di Vezzali è arrivata con un tweet: "Gli Azzurri di Mancini potranno contare sul massimo dell'apporto del pubblico". Nella giornata di oggi, giovedì 17 marzo, il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la fine dello stato di emergenza per il Covid dal 31.