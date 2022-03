Milevski: "Non siamo al livello dell'Italia, ma.."

Il Ct macedone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia: "Non siamo al livello dell'Italia ma non siamo qui per caso, vogliamo fare una grande partita. L'atmosfera sarà bellissima". Su Trajkovski e Mancini: "Ha giocato qui quattro anni e si sentirà a casa. Rispetto Mancini, non è campione d'Europa per caso"

Match storico, ma difficile per la Macedonia , avversaria dell’ Italia nella semifinale playoff per qualificarsi ai Mondiali di Qatar 2022. Nazionale macedone che fermò l’Italia sull'1-1 nel 2017 all'Olimpico di Torino, ma il ct Blagoja Milevski – intervenuto in conferenza stampa – ha detto: "Ogni gara ha una storia a sé. Quello fu un gran risultato, ma domani sarà completamente un'altra partita. L’atmosfera sarà bellissima e cercheremo di portare a casa un risultato positivo". Una squadra che non partirà favorita, ma che è arrivata a questo importante appuntamento con un gran percorso : "Non siamo qui per caso e vogliamo fare una grande partita. Siamo pronti. Cosa dirò ai miei ragazzi prima della partita? Di divertirsi, ma siamo pronti a tutto, anche a eventuali tempi supplementari".

"Non siamo al livello dell'Italia, ma ci proveremo"

Un sorteggio non fortunato per la Macedonia, che ha trovato l'Italia nonostante ci fossero squadre più alla portata: "Sicuramente c'erano squadre più abbordabili da poter incontrare. Noi non siamo ancora al livello dell'Italia, ma ovviamente ci proveremo e faremo di tutto per avere la meglio". Milevski ha parlato anche di Trajkovski, che conosce bene il 'Renzo Barbera' avendo giocato nel Palermo: "Trajkovski ha giocato quattro anni qui, si sentirà a casa, mentre Nestorovski non è stato convocato perché non è al meglio". E su Mancini, Milevski ha detto: "Rispetto molto Roberto, ogni allenatore ha un suo modo di giocare e lui non è diventato a caso campione d'Europa".