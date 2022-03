Nel video l'analisi di Matteo Marani dopo la seconda eliminazione consecutiva dell'Italia nelle qualificazioni mondiali: "Dobbiamo capire cosa è la Nazionale per questo paese. C'è spaccatura tra Federazione e club rappresentati dalla Lega. I giocatori scesi in campo, con qualche eccezione, non giocano le coppe importanti"

ITALIA-MACEDONIA 0-1, TABELLINO