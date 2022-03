Italia con difesa inedita, Macedonia senza Elmas

Mancini si affida al 4-3-3 con una difesa inedita composta da Florenzi, Mancini, Acerbi ed Emerson Palmieri. In attacco il ct sceglie il tridente formato da Berardi, Immobile e Insigne. Per i macedoni fuori Elmas per squalifica: in attacco ci sarà Trajkovski. Le probabili di Italia-Macedonia del Nord: calcio d'inizio alle ore 20:45

Al via le semifinali dei playoff valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Italia e Macedonia del Nord al 'Barbera' di Palermo si giocheranno un posto in finale nel gruppo C. Chi vince affronterà una tra Portogallo e Turchia. Se per l'Italia sono un’insidia, i playoff per la Macedonia del Nord sono una grande occasione di scrivere la storia. La nazionale macedone non era mai stata così vicina dalla qualificazione a un Mondiale. A Palermo tutti si giocheranno tutto: calcio d'inizio alle 20:45.