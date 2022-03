Il Giappone vince in Australia e chiude così il discorso qualificazione, regalando a se stesso e all'Arabia Saudita il pass per il Qatar. Queste due nazionali si aggiungo a Iran e Corea del Sud, che avevano già vinto il girone A di qualificazione in Asia

Va sempre più delineandosi il quadro delle squadre qualificate ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar. Se in Europa è arrivato il momento dei play-off, in Asia ci sono le gare decisive della terza fase. Il girone A ha già decretato da tempo le due squadre qualificate: sono l'Iran e la Corea del Sud, che hanno dominato il proprio raggruppamento. Più combattuto, invece, il girone B, con l'Australia che ha provato a insidiare la leadership di Giappone e Arabia Saudita. Questo fino alla penultima giornata, che ha chiuso la corsa ai due posti a disposizione per i Mondiali. Il Giappone, vincendo per 0-2 in Australia, ha regalato a se stessa e all'Arabia Saudita il pass per il Qatar.