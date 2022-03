Dopo la sconfitta in Polonia nei playoff e l'eliminazione dai Mondiali, Ibra risponde alle domande sul suo futuro, in Nazionale e non solo: "Continuerò finché posso, questa partita non cambia i miei piani. Finché sarò in grado di dare un contributo, spero di continuare. Questo vale sia per la Svezia che per il Milan"

Anche la Svezia non parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar: nello spareggio contro la Polonia, la nazionale svedese ha perso 2-0. Nella conferenza post match, il simbolo Zlatan Ibrahimovic è stato interrogato su quello che sarà il suo futuro in Nazionale. Ibra ha 40 anni, ma non sembra voler ancora pensare a mettere la parola 'fine', fisico permettendo: "Continuo finché posso", ha risposto ai giornalisti presenti in sala. Poi si è spiegato: "Fin quando riuscirò a rimanere in forma e fin quando riuscirò a dare il mio contributo, spero di poter continuare. Voglio farlo il più a lungo possibile. L'eliminazione non cambia i miei piani, la cosa che conta è la forma e la salute. E questo vale sia per la Svezia che per il Milan".