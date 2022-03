Questa notte si sono giocate le ultime partite di qualificazione ai Mondiali del torneo sudamericano. A far festa è stato il Perù, che grazie al 2-0 ottenuto contro il Paraguay si è assicurato il quinto posto sinonimo di playoff contro la vincente dello spareggio del torneo asiatico (Emirati Arabi Uniti-Australia). I gol di Lapadula e Yotun hanno allontanato definitivamente le minacce rappresentate da Colombia (vincente in Venezuela) e Cile (sconfitto in casa dall'Uruguay), che chiudono rispettivamente al sesto e settimo posto in classifica e non saranno quindi presenti a Qatar 2022.