1/20

L'Australia fa festa, è al Mondiale. Per staccare il biglietto per Qatar 2022 è dovuta passare da un lunghissimo spareggio contro il Perù: 0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari, sono stati necessari i calci di rigore, con la vittoria dei Socceroos arrivata al primo tiro a oltranza. Per merito di un portiere "ballerino" entrato in campo al 119', appositamente per i calci di rigore