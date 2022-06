1-0 alla Nuova Zelanda: Costa Rica al Mondiale

qatar '22

La Costa Rica batte 1-0 la Nuova Zelanda e vola al Mondiale in Qatar, fase finale che ora conosce tutte le 32 qualificate. Ecco quali sono e come sono divise nei gironi

Dopo l'Australia che ha eliminato il Perù ai rigori, il secondo playoff interzona premia la Costa Rica. Battuta 1-0 la Nuova Zelanda (gol dell'ex Frosinone Joel Campbell) e, soprattutto, staccato l'ultimo pass per il Mondiale in Qatar. Completato quindi il quadro delle Nazionali partecipanti alla fase finale al via il prossimo 21 novembre.



Come noto, sono già stati sorteggiati i gruppi. Ecco quindi le 32 qualificate al Mondiale divise nei vari gironi