Zidane: "Testata a Materazzi? Non ne vado fiero"

Compleanno alle porte per Zinedine Zidane che il 23 giugno compirà 50 anni. In vista dell'evento, Zizou ha ripercorso le tappe della sua carriera in una lunga intervista Telefoot. Tante luci, ma anche ombre come la testata rifilata a Marco Materazzi nella finale del Mondiale 2006. "Non sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma fa parte del mio viaggio - ha raccontato Zidane - Nella vita non tutto viene fatto alla perfezione. L'unico che avrebbe potuto contenermi quella sera era Lizarazu. Sarebbe stato importante, ma non si può riscrivere il passato". Una serata che era iniziata bene per Zidane e la Francia con il rigore trasformato con il cucchiaio dopo appena 7 minuti: "Buffon mi conosceva perfettamente, dovevo inventare qualcosa - ammette - Pensavo che eravamo al settimo minuto e c'era ancora tempo".