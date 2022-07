Per celebrare i 40 anni dalla vittoria del Mondiale '82 in Spagna, Alessandro Altobelli è tornato a Sonnino, in provincia di Latina, dove è nato. "Spillo" firmò il terzo gol nella finale contro la Germania e collegato in diretta con Sky Sport ha mostrato una invidiabile collezione di maglie di tanti campioni protagonisti di quel Mondiale. A cominciare da un certo Diego...

UNA GIORNATA SPECIALE SU SKY PER RIVIVERE IL MUNDIAL