Bruno Conti: “Un gioco da ragazzi”: lo speciale

È la storia di un campione , ma anche uno spaccato dell’Italia, quella romantica e sentimentale di provincia, che magari arriva un giorno ad alzare una coppa del mondo. Dall’11 luglio va in onda su Sky Sport lo speciale di un’ora dal titolo Bruno Conti: "Un gioco da ragazzi" , prendendo spunto dalla recente biografia del calciatore, edita da Rizzoli. È una lunga, a tratti divertente, a tratti toccante conversazione tra Giorgio Porrà e Bruno Conti , soprannominato “Marazico” , su alcuni dei valori che lo portarono a vincere da protagonista quel titolo mondiale: la sua Nettuno, la famiglia, la Roma, il rapporto con Liedholm e Bearzot Tanti anni di impegno guidato da una inesauribile passione per il calcio. “E’ stato divertente, ma non un gioco, il frutto di tanti sacrifici, miei e della mia famiglia” racconta l’ex calciatore a Sky Sport.

“La mia era una famiglia numerosa – spiega Conti -, mio padre usciva la mattina presto e tornava la sera, andava a lavorare a Roma. Anche io contribuivo con qualche lavoretto, ma la mia passione per lo sport era enorme . A Nettuno giocavo in inverno a calcio e in estate a baseball, ed ero portato soprattutto per quest’ultimo. Finchè una volta al Nettuno si presentò una società americana, il Santa Monica , che voleva portarmi a giocare là. Ero ancora un ragazzino, mio padre ci pensò un po’ poi disse no, mio figlio è troppo piccolo.”

“Quel soprannome lo inventarono gli amici di Nettuno, dopo la vittoria del mondiale, quando scrissero uno striscione che diceva “ Per il mondo sei Bruno Conti, per noi sei Marazico ”.

Meno male che tuo padre disse no al Santa Monica, sennò non avremmo mai avuto “Marazico” e il Mondiale lo avrebbe vinto forse qualcun altro…

Fisico e look

I capelli sono sempre stati uno dei tratti distintivi della tua immagine di calciatore, tanto che alcuni tuoi compagni pensavano tu avessi un toupet. Nel libro parli di questa tua ossessione per i capelli…

“Quella dei compagni, è chiaro, è tutta invidia! Perchè non ho capelli bianchi, allora dicono che ho il parrucchino o che me li tingo. Non è vero, sono abituato da una vita a curarmeli da solo, ogni giorno me li lavo e me li pettino, infatti ero sempre l’ultimo ad uscire dagli spogliatoi. Io non sono un bell’uomo come Cabrini, devo valorizzare quello che ho.”

La tua altezza non è mai stata un problema, ma poteva andarti peggio, tuo padre aveva cinque centimetri meno di te e a Nettuno vi chiamavano Trueba e Truebito, dal nome di quel piccolo ciclista spagnolo.

“Quando facevo provini da giovanissimo, molti pensavano che la mia stazza minuta fosse un ostacolo per la mia carriera, lo pensò anche “il mago” Herrera. Mi appendevano a una traversa per farmi allungare… Non ho guadagnato neanche un centimetro ma che dolore alle braccia! Però non mi scoraggiavo perché avevo una buona tecnica e soprattutto perchè continuavo a divertirmi con lo sport, sia nel calcio che nel baseball e in campo non avevo mai paura di nessuno.”