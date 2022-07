17/18

“Il segreto di quella vittoria? Tutti, compresi quelli che hanno giocato poco o non sono scesi in campo, hanno contribuito a creare un'atmosfera positiva e competizione negli allenamenti, mettendo i titolari nelle condizioni di giocare sempre ad alti livelli. In un Mondiale c'è bisogno di tutti, serve tanta complicità dal magazziniere fino a chi sta a capo della spedizione”