Pertini e la finale 1982, il racconto esclusivo

Il racconto esclusivo del Maresciallo di Palazzo di Sandro Pertini che svela il momento in cui il Presidente della Repubblica decise di volare a Madrid per assistere alla finale del 1982

Quasi nessuno però sa che, alla vigilia della finale, Pertini non sarebbe dovuto partire. Ci racconta questo particolare inedito, un testimone diretto di quello che accadde: Francesco Madotto, oggi luogotenente dei Corazzieri in pensione, all’epoca Maresciallo di palazzo. Uno sportivo vero al servizio del Presidente. L'intervista in onda oggi su Sky Sport 24. Da non perdere la programmazione sul canale 202 che oggi è diventato Sky Sport Calcio - ITALIA MUNDIAL 1982-2022 con tante nuove produzioni firmate Sky Sport: “Una pedalata con Claudio Gentile”, Bruno Conti, “Un gioco da ragazzi” con Giorgio Porrà, Buffa&Zico: “Delitto Imperfetto” .