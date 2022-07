La programmazione "Mundial" di Sky Sport

Per un’intera giornata, Sky Sport dedica tutta la programmazione -sul canale 202 che diventa Sky Sport Calcio - ITALIA MUNDIAL 1982-2022- ai 40 anni della vittoria azzurra al Mondiale di Spagna ’82. Tante nuove produzioni firmate Sky Sport: “Una pedalata con Claudio Gentile”, Bruno Conti, “Un gioco da ragazzi” con Giorgio Porrà, Buffa&Zico: “Delitto Imperfetto” MONDIALI 1982, "ITALIA-BRASILE 3-2, LA PARTITA" Condividi

1982: l’Italia più amata di sempre vince il Mondiale di calcio più bello. Lunedì 11 luglio, il canale 202 di Sky diventa Sky Sport Calcio - ITALIA MUNDIAL 1982-2022: per tutto il giorno, una programmazione dedicata alla celebrazione dell’indelebile vittoria di Spagna ’82 e dei protagonisti che la resero tale. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot e le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini sono solo alcuni dei camei che composero la trama di quel pezzo di storia del calcio Azzurro.

Una programmazione dedicata leggi anche Gli insospettabili che hanno vinto il Mondiale Per tutto il giorno, su Sky e in streaming su NOW, Sky Sport Calcio diventerà il canale del Mondiale ’82, con una maratona di racconti di Federico Buffa (#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot e Storie Mondiali – 1982 Italia Mundial) e Giorgio Porrà (L’Uomo della domenica Paolo Rossi, il ragazzo del gol e gli speciali su Zoff, #Zoff80: Un uomo di Sport e #Zoff80: Senza Guanti), per riassaporare, rivivere o avvicinarsi per la prima volta a quei ricordi e al terzo titolo mondiale conquistato dalla nostra Nazionale Azzurra guidata da Bearzot.

Nuovi appuntamenti Sky Sport Original In palinsesto spazio anche ad altri nuovi appuntamenti per la prima volta in onda su Sky Sport, dedicati a Gentile, Conti e Zico. Una pedalata con Claudio Gentile, il format di Sky Sport 24 dedicato per l'occasione a uno dei campioni del mondo, tra aneddoti e suggestioni legate alla vittoria di Spagna '82; Bruno Conti: "Un gioco da ragazzi", conversazione tra Giorgio Porrà e Bruno Conti, soprannominato “Marazico”, per indagare insieme a lui, prendendo spunto dalla recente biografia, edita da Rizzoli, alcuni dei valori che lo portarono a vincere da protagonista quel titolo mondiale: la famiglia, la Roma, il rapporto con Liedholm e Bearzot; Buffa&Zico: "Delitto Imperfetto" con Federico Buffa e Arthur Zico, che insieme a Franco Dal Cin e Bruno Pizzul ricostruiscono la trattativa che portò Zico in Italia un anno dopo il Mondiale di Spagna, svelando alcuni retroscena di Italia-Brasile 1982, per molti la partita decisiva di quella manifestazione.

Federico Buffa racconta Storie Mondiali – 1982 Italia Mundial Non poteva mancare uno degli episodi più celebri della serie Federico Buffa racconta Storie Mondiali – 1982 Italia Mundial, un balzo indietro negli anni per raccontare la Storia del nostro Paese attraverso la storia dei protagonisti della Nazionale di calcio forse più amata di sempre, guidata dal vero ispiratore di quell’indimenticabile successo: Enzo Bearzot, il patriarca del calcio italiano. #SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot è il racconto in due episodi interamente dedicato all’ex Ct della Nazionale campione del mondo, il “Vecio”.

Paolo Rossi e Dino Zoff Toccanti e suggestivi gli affreschi di altre due figure simboliche di quell'epopea azzurra, Paolo Rossi e Dino Zoff, dipinti da Giorgio Porrà. L’edizione speciale de L’Uomo della domenica Paolo Rossi, il ragazzo del gol, dedicata all'anniversario della prematura scomparsa del campione, rievoca il mito di Pablito Mundial, l'icona della porta accanto, un fuoriclasse che scelse di restare se stesso. Un imperdibile approfondimento con uno sguardo sul rapporto quasi fraterno tra Rossi e Baggio e quello paterno-filiale che legava Paolo a Enzo Bearzot. E poi Dino Zoff, con due speciali scritti per festeggiare il compleanno del "Portiere". Il primo #Zoff80: Un uomo di Sport è il frutto di una conversazione tra Zoff e Giorgio Porrà, che ripercorre vittorie e aneddoti di una carriera leggendaria, il secondo #Zoff80: Senza Guanti, una "riunione" tra i portieri della Nazionale che lo hanno succeduto. Pagliuca, Peruzzi, Toldo e Zenga si sono incontrati per celebrare un monumento del calcio italiano e confrontarsi sul ruolo del numero uno, partendo proprio dal numero 1 azzurro per antonomasia.

1982 andata e ritorno Da non perdere anche 1982 ANDATA E RITORNO, lo speciale di Sky TG24, realizzato all’interno dell’aereo dell’Aereonautica che riportò il Presidente Pertini e la Nazionale a Roma dopo il trionfo al mondiale. Attorno a quel tavolino, teatro della memorabile partita a carte con Pertini, Bearzot, Zoff e Causio, con il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis ci sono Beppe Bergomi, il professore ed economista Carlo Cottarelli, già Presidente del consiglio incaricato, e lo scrittore e autore Giacomo Papi. Nasce così una chiacchierata a quattro sul senso di quella vittoria, come si è arrivati a quel Mondiale, cosa ha lasciato nella memoria degli italiani, indagando il contesto storico, politico, economico e culturale di quegli anni.

Italia vs. Brasile 3-2 – La partita leggi anche Italia vs Brasile 3-2, la docu-serie Sky Original A completare il palinsesto due titoli di Sky Documentaries. Italia vs. Brasile 3-2 – La partita, tre episodi per la docu-serie Sky Original che alterna al suo interno due linee narrative: la prima focalizzata sugli attimi salienti della partita attraverso momenti indimenticabili che hanno consacrato alla storia azioni e giocatori. La seconda sui retroscena, le storie e gli aneddoti che girano intorno alla partita stessa, arricchita da un mix di materiale inedito, interviste, fotografie, reenactment e memorabilia dell’82.

Paolo Rossi, un campione è un sognatore che non si arrende mai leggi anche Paolo Rossi, campione sognatore: il documentario Paolo Rossi, un campione è un sognatore che non si arrende mai, è un’esaltazione del lato umano e sportivo di un campione passato senza soluzione di continuità dalla gloria alla polvere. Il momento più importante del docufilm è ovviamente il Mondiale 1982 vinto dall’Italia grazie alla caparbietà di Bearzot che ripone grande fiducia in Rossi, un campione capace di ricambiare con le importantissime reti contro Brasile, Polonia e Germania. Anche Sky Sport 24 dedicherà spazio al 40° anniversario della vittoria dell'Italia ai Mondiali del 1982, con collegamenti, approfondimenti e interviste inedite a partire dalle 13.

La programmazione dell'11 luglio su Sky Sport Calcio Ore 06.15: L'Uomo della Domenica Paolo Rossi

Ore 07.15: #Zoff80: un uomo di sport

Ore 08.00: #Zoff80: senza guanti, tutti per uno

Ore 08.45 Una pedalata con Claudio Gentile

Ore 09.00 Italia vs. Brasile 3-2 - La partita ep.1

Ore 10.00 Italia vs. Brasile 3-2 - La partita ep.2

Ore 11.00: Italia vs. Brasile 3-2 - La partita ep.3

Ore 12.00: Bruno Conti: “Un gioco da ragazzi”

Ore 13.00: Federico Buffa Racconta Storie Mondiali Italia Mundial (Spagna 1982)

Ore 14.00: Una pedalata con Claudio Gentile

Ore 14.15: Buffa&Zico: “Delitto Imperfetto” 1 pass

Ore 15.00: Bruno Conti: “Un gioco da ragazzi”

Ore 16.00: #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 1

Ore 17.00: #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 2

Ore 18.00: Italia vs. Brasile 3-2 - La partita ep.1

Ore 19.00: Italia vs. Brasile 3-2 - La partita ep.2

Ore 20.00: Italia vs. Brasile 3-2 - La partita ep.3

Ore 21.00: Una pedalata con Claudio Gentile

Ore 21.15: Speciale “1982 ANDATA E RITORNO

Ore 22.15: Buffa&Zico: “Delitto Imperfetto”

Ore 23.00: *Paolo Rossi un campione è un sognatore che non si arrende mai

Ore 00.45: Bruno Conti: un gioco da ragazzi

Ore 01.45: #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 1

Ore 02.45: #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 2

Ore 03.45: Una pedalata con Claudio Gentile