Cento anni dopo la prima storica finale della Coppa del Mondo di calcio, lo stadio Centenario di Montevideo, teatro di quell'evento sportivo, che vide l'Uruguay imporsi sull'Argentina 4-2, oggi diventa il luogo di avvio di una nuova candidatura per i Mondiali del centenario. Sotto lo slogan 'Juntos 2030' (insieme) le due antiche sfidanti del 1930, Uruguay ed Argentina, assieme a Paraguay e Chile, si propongono ufficialmente di ospitare la manifestazione calcistica. "Siamo in questo luogo iconico in cui è iniziata la storia", spiega Alejandro Dominguez, presidente dell'organo di governo del football sudamericano Conmebol, dallo stadio Centenario di Montevideo. "Questo non è il progetto di un governo - aggiunge - ma il sogno di un intero continente", ha aggiunto Dominguez. Poi sottolinea: "Ci saranno altri Mondiali, ma i 100 anni saranno celebrati solo una volta". L'idea di un'offerta sudamericana congiunta per il torneo del 2030 è stata avanzata per la prima volta da Uruguay e Argentina nel 2017. Oggi è arrivato il lancio della candidatura