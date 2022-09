Ci sono quattro "italiani" tra i giocatori convocati dal CT Tite per le amichevoli contro Ghana e Tunisia, in programma a fine mese in Francia: prima volta per Ibanez e Bremer, ci sono anche Alex Sandro e Danilo

Passa dalla Francia la preparazione del Brasile verso i Mondiali in Qatar. I verdeoro di Tite saranno impegnati in una doppia amichevole a fine settembre contro Ghana (23 settembre a Le Havre) e Tunisia (27 settembre al Parco dei Principi di Parigi). Nella lista dei 26 convocati del CT brasiliano ci sono anche quattro giocatori italiani: sono Alex Sandro, Bremer, Danilo e Ibanez. È la prima volta sia per il centrale ex Torino che per il difensore della Roma, in passato accostato alla Nazionale italiana.