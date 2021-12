"Dobbiamo provare a vincere lo scudetto"

Obiettivi personali che vanno di pari passo con quelli da inseguire con la Roma. "Dobbiamo cercare di fare il massimo e provare a vincere lo scudetto" assicura Ibanez. Che ha un ottimo rapporto con José Mourinho. "Ci parliamo spesso, sia in portoghese che in italiano e questo aiuta il nostro rapporto - osserva - questa sua capacità di starci vicino ci ha aiutato tanto. Sta più vicino possibile a ogni calciatore e prova a aiutarlo sempre". Legami. Come quelli con il gruppo: "Vado d'accordo con tutti ma sono un pochino più vicino ai brasiliani, come Fuzato e poi c'è Viña che parla pure portoghese". Con il Brasile, la Roma ha sempre avuto un rapporto speciale. Da Falcao a Cerezo fino a Emerson e Cafù. "A Roma sembra di essere in Brasile - ammette Ibanez - lo ricorda tanto. Sembra Rio de Janeiro, dove ho giocato. Mi sento benissimo qui". Brasiliano è anche il difensore centrale più forte del mondo, secondo Ibanez: "Thiago Silva. Non ho avuto un modello specifico, il riferimento era mio padre. Giocava a calcio e mi sono sempre ispirato a lui. Da piccolo mi dicevano che ero veloce, come dote naturale, ma poi ci ho lavorato tanto negli ultimi 2-3 anni".