Il Mondiale in Qatar si avvicina, ma intanto già si muove l'organizzazione per l'edizione del 2030, tra otto anni. Con una "sorpresa" tra le candidate: l’Ucraina farà parte della candidatura congiunta di Spagna e Portogallo per ospitare la Coppa del Mondo 2030, come confermato anche dal premier spagnolo, Pedro Sanchez: "Abbiamo già dimostrato la nostra capacità di ospitare eventi di alto livello. Spagna e Portogallo si preparano ad ospitare, insieme all'Ucraina, i Mondiali del 2030. Un campionato per la pace. Il meglio dello sport e i migliori valori in Europa".