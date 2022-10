Qatar 2022, Fifa pagherà indennizzo ai vari club

La Fifa ha stanziato una cifra di 209 milioni di indennizzo per i club di tutto il mondo che avranno giocatori impegnati nei prossimi mondiali del Qatar. La novità, rispetto alla precedente edizione del 2018, è che saranno proprio le singole società a richiedere con un modulo tale risarcimento. Per ogni giocatore convocato la Fifa prevede di stanziare circa 10mila euro al giorno per tutta la durata in cui rimarrà impegnato nel Mondiale, compresa la preparazione.

La Fifa ha stabilito un risarcimento per tutti i club che "presteranno" i loro giocatori alle Nazionali in occasione dei prossimi Mondiali in Qatar. La cifra stanziata è di 209 milioni di dollari. Ogni giorno di permanenza dei giocatori all'interno della competizione corrisponderà a un bonus di circa 10mila dollari al giorno, che entreranno nella casse del club detentore del cartellino. Per poter ottenere il compenso però il club deve aver disposto del calciatore impegnato in Qatar nei due anni precedenti alla Coppa del Mondo 2022. La differenza rispetto al passato è che questa volta saranno i club a poter presentare direttamente la richiesta in formato digitale attraverso il FIFA Professional Football Landscape.