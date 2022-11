Il Giappone è la prima nazionale a rendere noti i giocatori convocati per Qatar 2022. 20 dei 26 selezionati dal ct Moriyasu giocano all'estero e soltanto in sei sono reduci dall'ultima spedizione mondiale in Russia nel 2018. Presenti anche tre ex 'italiani': Nagatomo, Tomiyasu e Yoshida: ecco l'elenco completo dei convocati

Il Giappone è la prima nazionale fra le 32 partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022 ad annunciare la lista dei 26 convocati per il torneo. Nel corso di una conferenza stampa a Tokyo alla quale ha partecipato anche il presidente della federazione Kozo Tashima, il ct asiatico Hajime Moriyasu ha svelato l'elenco dei giocatori che formeranno la Nazionale. Sia il selezionatore che il presidente federale hanno sottolineato che l'obiettivo in questo Mondiale sarà fare meglio del miglior risultato ottenuto finora, gli ottavi di finale raggiunti nel 2002, 2010 e 2018: in Qatar si vorrebbero raggiungere almeno i quarti.

20 su 26 giocano all'estero: presenti tre ex 'italiani"

La sorpresa nella lista dei 26 convocati è l'assenza dell'attaccante del Celtic Kyogo Furuhashi, visti anche i problemi di scarsa efficacia offensiva del team del ct Moriyasu, mentre sono stati inclusi due elementi che attualmente non sono in buone condizioni fisiche, ovvero Takuma Asano e Ko Itakura, che però evidentemente sono ritenuti in grado di recuperare da qui al 20 novembre, data d'inizio dei Mondiali. 20 giocatori su 26 giocano all'estero, nell'elenco sono presenti anche tre ex 'italiani': Yuto Nagatomo (ex Inter e Cesena), Takehiro Tomiyasu (ex Bologna) e Maya Yoshida (ex Sampdoria). Sei, infine, i superstiti dell'ultimo Mondiale, quello del 2018 in Russia.