"Mondiali 2006 - Destino Azzurro", la serie Sky

CAMPIONI 2006

Scuola Lippi, 16 su 23 sono (o saranno) allenatori

Insieme vinsero il Mondiale tedesco, oggi tredici giocatori di quella squadra (più altri tre aspiranti) hanno scelto di seguire la strada tracciata dal grande 'maestro' Marcello Lippi. L'ultimo in ordine di tempo è Andrea Pirlo, neo-allenatore della Juventus. Vediamo chi sono gli ex campioni del mondo oggi in panchina, tra vittorie e anche qualche delusione JUVE, LA CONFERENZA LIVE DI PIRLO

Pirlo-Juventus. Ecco un altro allenatore che arriva dal 2006. Tra chi è in carica, chi alla ricerca di una squadra e chi sta studiando per diventarlo: sedici giocatori sui ventitré di quella Nazionale (il 70%) hanno infatti scelto la via della panchina per la loro carriera dopo il calcio giocato.



Chi sono e come stanno andando le loro avventure?





ANDREA PIRLO (Juventus) - L'ultimo, il caso più recente. Il nono ad avere una panchina certa. La sua nomina ad allenatore bianconero arriva nove giorni dopo quella a capo dell'Under 23 del club. E dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Una nuova sfida per il "Maestro" che ha avuto (come tutti i presenti in questo elenco) tanti maestri in panchina, come Lippi ma, ovviamente, senza dimenticare - nel suo caso - altri come Ancelotti e Conte.