Il TAS ha confermato che l' Ecuador parteciperà regolarmente ai prossimi Mondiali . Nel comunicato si legge che il calciatore Byron Castillo, schierato dal ct Gustavo Alfaro nelle qualificazioni e accusato dal Cile di essere colombiano, era idoneo a giocare. La Federazione ecuadoriana è stata comunque sanzionata per violazione del regolamento FIFA con tre punti in meno nelle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali e una multa da 100mila euro

A soli 12 giorni dall'inizio dei campionati del Mondo in Qatar il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha emesso la sentenza sul caso Ecuador e il calciatore Byron Castillo, accusato di avere la nazionalità colombiana. Il Tas ha deciso che la nazionale sudamericana e il giocatore potranno prendere parte ai Mondiali in Qatar, respingendo le richieste di Cile e Perù. La Federcalcio ecuadoriana è stata però ritenuta responsabile per l'uso di un documento contenente false informazioni in violazione dell'articolo 21 del Codice disciplinare FIFA e quindi è stata sanzionata ai sensi dell'articolo 6 del Codice disciplinare FIFA: tre punti di penalizzazione nelle qualificazioni mondiali 2026 e 100.000 franchi svizzeri di multa, oltre alle spese legali.