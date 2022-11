C’è un’assenza che spicca, tra i convocati dell’Australia per gli ormai prossimi mondiali. Nella lista dei 26 diramata dal ct dei “Socceroos” Graham Arnold, non c’è infatti il romanista Cristian Volpato, che pure era stato chiamato per partecipare al torneo in Qatar ma ha rifiutato la convocazione. E questa può essere un’ottima notizia, in prospettiva, per il ct azzurro Mancini, che in futuro non perde un potenziale talento. L’attaccante classe 2003 -che in sole 5 presenze in Serie A vanta già due reti (entrambe contro il Verona, l’ultima lo scorso 31 ottobre)- è australiano di nascita, essendo nato il 15 novembre di 18 anni fa a Camperdown, ma ha già diverse presenze con le nazionali giovanili azzurre, Under 19 e Under 20. A spiegare la scelta di Volpato, è stato lo stesso ct australiano: “Ho parlato tre volte con Volpato, anche fino alle 11 di sera. Gli ho detto che sarebbe stato nella lista dei 26, lui però preferiva prendere tempo per rifletterci, parlando con chi lo consiglia. Alla fine ci ha detto no, non giocherà i mondiali con l’Australia. Decisione sua. In questo momento della sua carriera pensa che sia una scelta molto importante e adesso non ha voluto compierla”. E per una porta che si chiude (alla nazionale australiana), un’altra resta aperta: per la soddisfazione di Mancini.