Corea del Sud, Son annuncia: "Ci sarò al Mondiale"

L'attaccante del Tottenham annuncia la propria presenza al prossimo Mondiale in Qatar, a rischio dopo l'intervento chirurgico all'occhio sinistro: "Non mancherei l'appuntamento per nessun motivo al mondo e non vedo l'ora di rappresentare la nostra nazione"

Son Heung-Min, attaccante della Corea del Sud e del Tottenham, prenderà regolarmente parte al prossimo Mondiale. Il giocatore aveva rimediato una frattura all'occhio sinistro, costringendolo a un'operazione chirurgica dopo la sfida di Champions League contro il Tottenham.

Oggi con un messaggio su Instagram Son ha invece fatto sapere che farà parte dei convocati della sua nazionale per il Qatar: "Salve a tutti. Volevo solo prendermi un momento per ringraziare tutti voi per i messaggi di supporto che ho ricevuto nell'ultima settimana. Ne ho letti tanti e vi apprezzo davvero tutti, in un momento difficile ho ricevuto molta forza da voi! Giocare per il proprio paese il Mondiale è il sogno di tanti bambini e lo è stato anche il mio. Non mancherei l'appuntamento per niente al mondo e non vedo l'ora di rappresentare il nostro bel Paese. A presto".