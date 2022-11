La Svizzera ha trovato un modo originale per annunciare i nomi dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar, andando in giro per il Paese e coinvolgendo la gente. Le maglie dei protagonisti, infatti, sono state indossate dal popolo svizzero: per strada, durante una passeggiata al lago, su una panchina. Poi il messaggio del ct Yakin: "Insieme vogliamo scrivere la storia". Guarda il video

