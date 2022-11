Il CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar. In tutto sei giocatori provengono dalla Serie A: tra questi c'è Paulo Dybala, recuperato dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Convocati anche Lautaro Martinez, Di Maria, Paredes, Nico Gonzalez e Correa. L'Argentina esordirà il 22 novembre contro l'Arabia Saudita

