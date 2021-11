20/22

THE GUUS HIDDINK STADIUM, Gwangju - Impianto in Corea del Sud da quasi 50 mila posti, costruito in occasione del Mondiale 2002, e intitolato a Guus Hiddink. Il motivo? Fu proprio l'allenatore olandese a guidare la Nazionale sudcoreana al 4° posto in quell'edizione giocata da Paese ospitante (insieme al Giappone). E così fu mantenuta la promessa stipulata in caso di vittoria contro la Spagna nei quarti di finale