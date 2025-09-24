Classifica marcatori Europa, chi ha segnato più gol nella stagione 2025-2026
Dopo l'inizio di stagione c'è Harry Kane a guidare la classifica dei bomber con più gol nei top 5 campionati considerando tutte le competizioni. L'attaccante del Bayern Monaco è l'unico già in doppia cifra. Sono tre invece i giocatori della Serie A presenti in questa speciale classifica (ordinata per gol e quindi per media gol). Dati Transfermarkt
- 26) Mateta (Palace) media 0,4 gol a partita
- 22) Olise (Bayern) media 0,6
- 22) Luis Diaz (Bayern) media 0,6
- 22) Amiri (Mainz) media 0,6
- 22) A. Garcia (Rayo) media 0,6
- 16) F. Torres (Barcellona) media 0,7
- 16) Grimaldo (Leverkusen) media 0,7
- 16) Schick (Leverkusen) media 0,7
- 16) Doan (Eintracht) media 0,7
- 16) Demirovic (Stoccarda) media 0,7
- 16) Etta Eyong (Villarreal e Levante) media 0,7
- 12) Vlahovic (Juventus) media 0,8
- 12) Emegha (Strasburgo) media 0,8
- 12) Ansah (U. Berlino) media 0,8
- 12) Asllani (Hoffenheim) media 0,8
- 11) Muriqi (Mallorca) media 1
- Gol: 5
- Partite giocate: 8
- 0,6 gol a partita
- Gol: 5
- Partite giocate: 8
- 0,6 gol a partita
- Gol: 5
- Partite giocate: 6
- 0,8 gol a partita
- Gol: 5
- Partite giocate: 6
- 0,8 gol a partita
- Gol: 5
- Partite giocate: 6
- 0,8 gol a partita
- Gol: 5
- Partite giocate: 6
- 0,8 gol a partita
- Gol: 5
- Partite giocate: 5
- 1 gol a partita
- Gol: 7
- Partite giocate: 6
- 1,2 gol a partita
- Gol: 9
- Partite giocate: 6
- 1,3 gol a partita
- Gol: 13
- Partite giocate: 7
- 1,9 gol a partita