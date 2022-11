Inusuale, come vedere Roma senza Colosseo. È la similitudine usata da Francesco Totti per parlare dei Mondiali in Qatar dove non ci sarà l'Italia di Roberto Mancini. "I Mondiali senza l'Italia sono come Roma senza il Colosseo - racconta l'ex campione del mondo a Sky Sport, ospite a Dubai dei Globe Soccer Awards in qualità di ambassador della Lega Serie A - È inusuale, per noi italiani è più che negativo. Sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre". Una Coppa del Mondo diversa per la collocazione nel calendario, ma uguale per le candidate alla vittoria finale: "Sono sempre le solite: Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna - aggiunge Totti - Non ce n'è una in particolare, ai Mondiali può succedere di tutto. Giocando a novembre e dicembre, inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico".