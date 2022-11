L’attaccante della Fiorentina, già non in perfette condizioni fisiche, si è infortunato durante l’allenamento della Selección argentina. La punta, come riporta la stessa federazione, ha subìto una lesione muscolare che lo costringerà a saltare la competizione. Al suo posto, Scaloni ha convocato Angel Correa dell’Atletico Madrid. Intanto l’altro Correa, Joaquin, è alle prese con problemi al ginocchio: anche lui in dubbio per il Mondiale secondo i media argentini

Lesione muscolare per Gonzalez

Secondo quanto riportato dalla stessa federazione argentina, Gonzalez ha riportato una lesione muscolare che gli impedirà dunque di partecipare al Mondiale in Qatar. La punta viola era già tra i calciatori in dubbio per via delle sue condizioni fisiche non ottimali. Secondo i media argentini, inoltre, anche Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, non sarebbe al meglio: per lui si parla di problemi al ginocchio. In una delle ultime conferenze, Scaloni aveva anticipato la possibilità di modificare la lista dei convocati proprio a causa degli acciacchi di alcuni dei suoi giocatori.