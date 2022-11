Belgio ko, vince la Serbia con Vlahovic e Jovic

Sconfitta a sorpresa per il Belgio che in Kuwait ha perso per 2-1 contro l'Egitto. Panchina per De Ketelaere, solo tribuna per Lukaku. Netta affermazione, invece, per la Serbia trascinata dai gol degli "italiani" nel 5-1 contro il Bahrain: a segno Vlahovic, Jovic e Djuricic. Solo un pareggio per il Camerun contro Panama: Onana, Anguissa e Hongla in campo dal 1'

