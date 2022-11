Diretto in Qatar per sostenere la sua Argentina, il "Kun" si è ritrovato su un aereo pieno di tifosi brasiliani festanti. Circondato dai "nemici", ha girato un video in cui le sue espressioni la dicono lunga sul suo disagio...

C'è anche Sergio Aguero tra i tifosi-vip diretti in Qatar per assistere ai Mondiali. L'ex giocatore argentino, naturalmente, andrà a fare il tifo per l'amico Messi e per i suoi compagni, ma la sua avventura è iniziata con un piccolo "disguido".



L'aereo diretto in Qatar su cui il "Kun" si è imbarcato, infatti, si è presto rivelato pieno di tifosi... brasiliani. Oltretutto molto rumorosi, come si può vedere dal video girato dallo stesso argentino: cori scanditi persino con i tamburi, e la sua mimica facciale dice tutto...