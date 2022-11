Un italiano per Qatar-Ecuador: arbitrerà Orsato

Al Var nel 2018 in Russia, Orsato dirigerà la sua prima partita in carriera in una Coppa del Mondo. L'arbitro di Schio sarà coadiuvato da Carbone e Giallatini mentre al Var ci saranno Irrati e Valeri

I numeri di Orsato

Per Orsato sarà la prima partita in carriera diretta in un Mondiale. Internazionale dal 2010, l'arbitro 46enne era stato al Var nella Coppa del Mondo 2018 giocata in Russia. Adesso un nuovo compito, unico italiano tra i 32 direttori di gara scelti dalla Fifa per la rassegna internazionale in Qatar. Orsato ha arbitrato più di 530 partite in carriera, di cui 38 tra nazionali.