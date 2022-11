Dopo il lavoro in palestra degli scorsi giorni, Leo Messi si è allenato sul campo ma in solitaria a tre giorni dall'esordio in Qatar contro l'Arabia Saudita: i media argentini parlano di "lavoro differenziato a scopo precauzionale". Nessun allarme dunque in vista della prima ai Mondiali della Selección di Scaloni

L'Argentina si allena in vista del debutto ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Arabia Saudita ancora senza Leo Messi. La stella della Selección, dopo aver lavorato negli scorsi giorni in palestra, ha iniziato a riprendere confidenza con il campo, seppur a parte rispetto al resto dei compagni. Secondo quanto riporta Tyc Sports, uno dei principali media argentini, la Pulga non preoccuperebbe Scaloni: si tratterebbe soltanto di allenamento differenziato "a scopo precauzionale" dopo aver giocato 90 minuti in amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti lo scorso 16 novembre (il fuoriclasse del Psg è andato pure a segno nel 5-0 finale dei suoi). Dunque, nonostante manchino solo tre giorni all'esordio dell'Argentina (il 22 novembre a Lusail), non c'è nessun allarme Messi, che sarà della partita dal primo minuto.